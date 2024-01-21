Эксперт: Путин просил Лукашенко не выдвигаться на выборы в будущем году 2 21.01.2024, 21:21

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Это вызвало страх у белорусского диктатора.

Лукашенко в последнее время заговорил о смене поколений, был принят закон о гарантиях об уходе.

По мнению Камиля Клысиньского из Центра восточных исследований, именно в страхе заключается реальная причина этих изменений.

В эфире «Польского Радио» эксперт заявил, что Лукашенко боится, позволит ли Россия ему управлять Беларусью еще один срок:

— Можно говорить о связи с реакцией на то, что Путин просил Лукашенко не выдвигаться на выборы в будущем году. Поэтому Лукашенко решил себя подстраховать. Не исключено, что Лукашенко просто боится. Снова здесь просматриваются действия «на вырост». Лукашенко сомневается, «благословит» ли, говоря образно, Путин его на следующий срок полномочий?