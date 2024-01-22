В Испании обнаружили новый вид кошек, живших 15 миллионов лет назад 22.01.2024, 21:17

Они принадлежали к подгруппе мелких кошек-хищников.

Ученые обнаружили новый доисторический вид кошек, обитавших на территории современной Испании примерно 15,5 миллиона лет назад. Это открытие проливает больше света на разнообразие кошачьих того периода, пишет The Independent.

Исследователи назвали этих животных Magerifelis peignei. Они принадлежали к подгруппе мелких кошек-хищников с поведением, похожим на поведение иберийских рысей, которые душили свою добычу, въедаясь ей в горло.

Новый вид был идентифицирован на основе обнаруженных останков, найденных учеными в 2007 году вблизи Мадрида в Испании. Исследователи нашли хорошо сохранившиеся остатки частичных челюстных костей, а также все зубы, кроме резцов. Это делает находку одним из самых полных известных ископаемых экземпляров ранних кошек.

Кошачьи весом 7,6 кг жили в эпоху среднего миоцена примерно 15,5 миллиона лет назад и, возможно, имели «сильный укус во время охоты» , говорят исследователи.

В частности, ученые заметили, что этот вид кошек имел уникальные особенности — меньший второй нижний боковой зуб и относительно меньший нижний клык. Эти черты свидетельствуют о возможности охоты на относительно большую добычу по сравнению с современными кошками подобного размера.

Присутствие нижнего бокового зуба, который наблюдается у евразийской рыси, считается редкой чертой среди существующих видов кошек.