Польша подняла в воздух военную авиацию 1 23.01.2024, 12:45

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иллюстративное фото charter97.org

Две пары истребителей F-16 и авиазаправщик союзников.

В Польше поднимали в воздух военные самолеты в связи с «авиационной активностью» страны-агрессора РФ ночью 23 января. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х.

В сообщении говорится, что были начаты все необходимые процедуры, направленные на обеспечение безопасности воздушного пространства Польши.

«Предупреждаем, что активизировалась польская и союзническая авиация, что может подразумевать наличие повышенного уровня шума, особенно в юго-восточной области страны», – говорится в сообщении.

В целях обеспечения безопасности воздушного пространства Польши были задействованы две пары истребителей F-16 и авиазаправщик союзников, сообщили в командовании. Около 5.45 утра взлетела американская пара самолетов, дислоцирующаяся на базе в Ласке, и около 6.15 – польская пара из базы в Кшесинах.