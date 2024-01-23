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«Вясна»: Как минимум 84 человека сегодня попали под преследование

  • 23.01.2024, 23:12
«Вясна»: Как минимум 84 человека сегодня попали под преследование

Часть из них задержали, а у некоторых провели обыски.

Во время сегодняшнего массового хапуна тем или иным образом пострадали от преследования как минимум 84 человека, сообщает правозащитный центр «Вясна». Часть из них задержали, а у некоторых только провели обыск и отпустили. Известно, что силовики берут у людей подписки о неразглашении.

Как сообщалось ранее, в постановлениях сотрудников КГБ фигурируют статьи за «финансирование экстремистской деятельности» и «участие в экстремистских формированиях».

Среди тех, о чьих задержаниях стало известно сегодня — жена политзаключенного Николая Статкевича Марина Адамович, витебский активист Борис Хамайда, бывший политзаключенный из Гомеля Алексей Романов. Известно, что обыск проводился у матери представительницы инициативы DissidentBY Марины Косинеровой.

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