Из минского отеля «Ренессанс» эвакуировали 105 работников и 230 гостей 2 24.01.2024, 15:11

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Что произошло?

В МЧС рассказали о тактико-специальных учениях по тушению пожаров и ликвидации других чрезвычайных ситуаций на объектах с массовым пребыванием людей, которые прошли сегодня в минском отеле «Ренессанс».

В тренировке задействовали 64 человека и 16 единиц техники МЧС.

Основными задачами учений являлись:

проверка готовности дежурного персонала объекта к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;

отработка порядка взаимодействия работников МЧС с дежурным персоналом объекта;

тренировка личного состава подразделений гарнизона для совершенствования приемов и методов ведения аварийно-спасательных работ.

По легенде тренировки, в гостиничном номере и коридоре на восьмом этаже произошел пожар из-за нарушения правил пожарной безопасности.

«К моменту прибытия подразделений МЧС на 8-м этаже происходит горение отделки и предметов мебели в номере и коридоре на площади 30 кв.м, есть информация о двоих пострадавших, на балконе соседнего номера человек просит о помощи, создалась угроза распространения пожара в смежные помещения, выше и нижерасположенные этажи», – таким образом описывается учебная ситуация.

В ходе учения эвакуированы 335 человек, из них 105 работников отеля и 230 гостей. «Спасены» три человека, два – по лестничной клетке, еще один – при помощи автоколенчатого подъемника.