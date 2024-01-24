Лидеры «Европейской Беларуси» встретились с послами стран ЕС
- 24.01.2024, 19:12
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Особое внимание было уделено тяжелейшему положению политзаключенных в Беларуси.
В офисе гражданской кампании «Европейская Беларусь» в Варшаве состоялась встреча координаторов кампании Андрея Санникова и Дмитрия Бондаренко с послами ряда европейских стран.
Во встрече участвовали посол Литвы в Беларуси Аста Андрийаускене, представитель правительства Швеции при демократических силах Беларуси посол Кристина Йоханнессон, специальный представитель Эстонии при демократических силах Беларуси Марко Коплимаа и специальный представитель Польши при демократических силах Беларуси посол Артур Михальски.
В ходе встречи обсуждалась ситуация в Беларуси. Особое внимание было уделено тяжелейшему положению политзаключенных. Была подчеркнута необходимость решительных действий европейских стран по их освобождению.
Обсуждались также вопросы перспективы отношений демократической Беларуси с Европой.