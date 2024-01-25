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Беспилотники атаковали Туапсе: горит НПЗ «Роснефти»

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  • 25.01.2024, 8:06
  • 8,108
Беспилотники атаковали Туапсе: горит НПЗ «Роснефти»

В аэропорту Сочи был объявлен план «Ковер».

Вечером в среду, 24 января, в российском городе Туапсе в Краснодарском крае раздалась серия взрывов. После них вспыхнул мощный пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе, который входит в состав нефтяной компании «Роснефть».

Об этом сообщают украинские СМИ.

Кадры с места происшествия активно распространяли в сети местные жители. Сообщалось о попаданиях, предварительно – беспилотников, после которых на энергетическом объекте произошло возгорание.

В российских чатах началась паника – граждане страны-агрессора призывали не писать, где именно были прилеты, чтобы об этом не узнали украинцы. К месту попадания выехало несколько пожарных автомобилей.

В оперштабе Кубани сообщили о «возгорании», однако его причины не назвали. Там отметили, что жертв и пострадавших нет. Глава Туапсинского района Сергей Бойко заявил, что на территории НПЗ загорелась вакуумная установка.

Россияне сообщали, что они видели пролет неизвестных БПЛА до и после возгорания на нефтебазе. Рядом с НПЗ проходит центральная трасса в сторону Сочи – там был объявлен план «Ковер», аэропорт работал в ограниченном режиме, самолеты временно не садились и не вылетали.

Ограничения ввели «для безопасности полетов гражданских воздушных судов», заявил представитель «Росавиации».

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