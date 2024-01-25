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Найдены черные ящики упавшего под Белгородом российского Ил-76

  • 25.01.2024, 10:59
  • 1,694
Найдены черные ящики упавшего под Белгородом российского Ил-76

Приборы находились в хвостовой части самолета.

Найдены черные ящики упавшего в Белгородской области российского военно-транспортного самолета Ил-76.

Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источники.

По их данным, прибор регистрации параметров полета и речевой самописец находились в хвостовой части самолета, их уже передали следователям.

Самолет потерпел крушение в среду, 24 января, около 11 утра.

СМИ со ссылкой на Генштаб Украины сообщили, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.

Ряд российских СМИ распространили заявления российских чиновников о том, что на борту Ил-76 якобы находились десятки украинских военнопленных, которых везли на обмен.

В ГУР подтвердили лишь то, что на 24 января планировался обмен пленными и он пока не происходит.

Белый дом заявил, что пока не располагает достаточной информацией, чтобы установить, что произошло с самолетом Ил-76.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями украинского общества. Президент Украины подчеркнул, что нужно установить четкие факты в инциденте.

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