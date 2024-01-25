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Госдеп раскрыл статистику отказов белорусам в получении американских виз

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  • 25.01.2024, 13:41
  • 3,744
Госдеп раскрыл статистику отказов белорусам в получении американских виз

Данные впечатляют.

Трети белорусов отказывают в получении американской визы. Такие данные приводит Госдепартамент США.

За 2023 год из всех заявителей с белорусским паспортом отказы в американской визе получили 32,8%. В 2022 году процент отказов белорусам в визах был 26,05%.

Среди наших стран-соседей реже всего отказывают в получении американской визы гражданам Латвии — всего 9,28% отказов. Затем идут литовцы (13,4%) и поляки (16,47%). Хуже, чем у белорусов, с получением американской визы обстоят дела у украинцев — 34,39% отказов и россиян — 39,49% отказов.

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