Астрономы зафиксировали редкое явление – симметричные вспышки на Солнце 25.01.2024, 19:47

Видеофакт.

Ученые 23 января наблюдали две мощные вспышки, которые произошли почти одновременно из двух разных солнечных пятен, разделенных расстоянием в 500 тыс. км. Об этом сообщает Spaceweather.com.

Расстояние между вспышками больше, чем среднее расстояние между Луной и Землей, они возникли в разных полушариях звезды. Суммарная мощность двух взрывов достигла категории М5.1 (это вторая категория вспышек по классификации мощности).

Это явление называется симпатической солнечной вспышкой. Оно возникает почти одновременно в разных активных областях не случайно, а вследствие некой физической связи, которую изучают ученые.

Эта вспышка вызвала отключение коротковолновой радиосвязи над Австралией и Индонезией. Радиолюбители и моряки могли заметить потерю сигнала на частотах ниже 30 МГц в течение 30 минут после пика вспышки.

Статистический анализ таких вспышек в 2002 году доказал, что они связаны магнитными петлями в солнечной короне. Еще более масштабное 40-летнее исследование симпатических вспышек показало, что пары могут быть разделены более чем 90° по широте.

Space.com отмечает, что это очень редкое явление, которое напоминает о приближении пика 11-летнего цикла Солнца, известного как солнечный максимум. Портал опубликовал видео вспышек в соцсети Х.

Near-simultaneous solar flares explode from opposite sides of the sun in extremely rare event https://t.co/41BQugen7G pic.twitter.com/AC5QcxIn9B — SPACE.com (@SPACEdotcom) January 24, 2024