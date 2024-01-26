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В элитной деревне на Рублевке взорвалось частное бомбоубежище

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  • 26.01.2024, 8:12
  • 6,278
В элитной деревне на Рублевке взорвалось частное бомбоубежище

Там находятся дома высокопоставленных российских силовиков.

В подмосковной элитной деревне «Раздоры», расположенной на престижном направлении Рублевского шоссе, у сотрудника российских силовых структур загорелось частное бомбоубежище, передает The Moscow Times.

По данным Baza, пожар произошел на территории «Лесное», на участке, занимающем чуть более 100 соток. Огонь вспыхнул в личном бомбоубежище одного из владельцев недвижимости. Причиной пожара стал взрыв бойлера в подвале. На место приехали пожарные, и возгорание удалось быстро потушить. Как сообщает Baza, хозяин участка — «человек из силовиков».

Из публичных источников известно, что участками размером более 100 гектаров в подмосковной деревне «Раздоры» владела семья помощника Дмитрия Медведева и генерала ФСО Михаила Михеева (именно в «Лесном»), а также заместителя министра обороны Руслана Цаликова. Последний жил по соседству с министром финансов Антоном Силуановым.

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