Единственный НПЗ на черноморском побережье России остановил работу после удара Украины 1 26.01.2024, 15:01

1,562

Ремонт завода в Туапсе может затянуться до весны.

Туапсинский НПЗ «Роснефти» — единственный на черноморском побережье России и входящий в топ-10 крупнейших в стране — остановил переработку нефти и выпуск нефтепродуктов.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли, завод, перерабатывающий ежегодно до 9 млн тонн сырья, оказался парализован после пожара, возникшего 25 января из-за удара украинских дронов.

В результате налета БПЛА, из-за которого власти закрывали аэропорт Сочи и включали сигналы воздушной тревоги, сгорела вакуумная установка.

По словам источников Reuters, быстро восстановить производство завод не сможет: ремонт ориентировочно может продлиться до конца февраля — начала марта.

Построенный в 1929 году Туапсинский НПЗ является старейшим из действующих в России. За январь–ноябрь 2023 года Туапсинский НПЗ переработал 8,85 миллиона тонн нефти, произвел 1,6 миллиона тонн нефти, 3,1 миллиона тонн высокосернистого дизтоплива, 1,15 миллиона тонн вакуумного газойля и 2,95 миллиона тонн топочного мазута.

Нефтепродукты Туапсинского НПЗ отгружаются на экспорт через терминал Роснефти в Туапсе. В январе с завода клиентам из Малайзии, Китая, Сингапура и Тайваня было отгружено 680 тысяч тонн продукции, согласно данным источников Reuters и статистики танкерных перевозок.

Удар по НПЗ в Туапсе стал четвертым за неделю случае атаки беспилотников на нефтегазовую инфраструктуру России. 18 января под ударом оказался нефтяной терминал в Ленинградской области. 19 января дрон атаковал принадлежащую «Роснефти» нефтебазу в городе Клинцы Брянской области.

А 21 января прилет беспилотника привел к пожару на терминале НОВАТЭК в морском порту Усть-Луга в Ленинградской области. Полностью потушить пожар удалось только днем 22 января, а возобновить работу терминала — лишь к утру 24 января.

Вооруженные силы Украины перешли к новой тактике уничтожения российской инфраструктуры. Вместо ликвидации чисто военных целей на оккупированных территориях украинская армия решила бить по объектам, обслуживающим как гражданское население, так и военно-промышленный комплекс на территории России, писал Bild.

Новые цели включают в себя объекты, играющие ключевую роль в снабжении и поддержке российских военных сил. Уничтожением таких объектов предполагается оказать давление на противника и изменить ход военных действий в пользу Украины.