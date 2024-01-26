Ученые: В ближайшее десятилетие мужчины могут начать жить так же долго, как женщины 11 26.01.2024, 19:13

1,638

Анализ основан на статистике ООН.

Женщины, как правило, живут дольше мужчин. Но анализ мировых данных о смертности с 1990 по 2010 год позволил ученым дать прогноз о том, что гендерный разрыв в продолжительности жизни будет сокращаться, причем довольно быстро, пишет Science Alert.

Анализ основан на статистике ООН, которая охватывает 194 страны, сгруппированных в кластеры на основе общих тенденций смертности. Оказалось, что если сравнить данные 1990 и 2010 годов, то каждый кластер показал сокращение гендерного разрыва в продолжительности жизни. Это значит, что всего за 20 лет наблюдений она увеличилась, причем у мужчин — существенно.

Впрочем, некоторые страны заметно выбиваются из общей картины. В среднем по миру женщины живут примерно на пять лет дольше мужчин. Но в России, которую привели в пример исследователи, разрыв составляет целых 10 лет. В Беларуси такая же проблема: согласно официальной статистике, гражданки нашей страны живут более чем на 10 лет дольше, чем граждане. Таких стран в мире в целом немного: в 2021 году их было всего четыре (еще Армения и Украина).

Почему существует этот разрыв, ученым до конца не ясно. Они пишут, что отчасти разница, вероятно, имеет биологическое обоснование. Но существуют и другие весомые факторы, определяющие смертность людей и зависящие также от общества и окружающей среды. Всемирная организация здравоохранения, в свою очередь, объясняет такую статистику тем, что мужчины чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и реже обращаются за медицинской помощью.

В некоторых странах (например, ЮАР) с 1990 по 2010 год, наоборот, произошло уменьшение продолжительности жизни у мужчин. Но это легко объяснимо — в основном такие исключения вызваны местными факторами: эпидемиями ВИЧ или малярии.

Общая глобальная тенденция заключается в том, что все больше мужчин начинают жить дольше. И если она останется хотя бы такой же, то, по мнению ученых, разрыв между мужской и женской продолжительностью жизни к 2030 году может сократиться еще сильнее. Причем для белорусов тоже есть хорошие новости: эксперты говорят, что их прогноз касается вообще всех стран мира.

Правда, ученые сделали оговорку: возможно, именно в начале 2020-х ситуация не сильно улучшится, так как пандемия коронавируса гораздо сильнее отразилась на мужской, а не женской смертности.