закрыть
26 января 2024, пятница, 20:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко рассказал о своем здоровье

15
  • 26.01.2024, 19:38
  • 6,946
Лукашенко рассказал о своем здоровье

Узурпатор заявил, что он не вечен.

О своем здоровье рассказал Александр Лукашенко 26 января на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора.

Обращаясь к главврачу Городокской клинической больницы скорой медицинской помощи Ольге Светлицкой, диктатор отметил, что нормально себя чувствует.

— Многие сейчас говорят, не то помирает Лукашенко, не то здоровье… Нормальное здоровье. В больницу скорой помощи, слава Богу, я не обращался. И дай Бог, чтобы к тебе сейчас не попадать, — сказал Лукашенко.

Лукашенко также отметил, что он не вечен и «когда-то» пойдет на пенсию. Конкретные сроки он не обозначил.

Напомним, 20 января узурпатор рассказал, что получил травму: во время рубки дров ему на ступню упала «колодка килограмм 80». Из-за этого он прихрамывал и пропустил хоккейный матч.

Написать комментарий 15

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Безумие ради безумия
Безумие ради безумия Ирина Халип
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко
У Путина отпадет охота воевать
У Путина отпадет охота воевать Альфред Кох
Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина