Лукашенко рассказал о своем здоровье

Лукашенко рассказал о своем здоровье15
- 26.01.2024, 19:38
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Узурпатор заявил, что он не вечен.
О своем здоровье рассказал Александр Лукашенко 26 января на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора.
Обращаясь к главврачу Городокской клинической больницы скорой медицинской помощи Ольге Светлицкой, диктатор отметил, что нормально себя чувствует.
— Многие сейчас говорят, не то помирает Лукашенко, не то здоровье… Нормальное здоровье. В больницу скорой помощи, слава Богу, я не обращался. И дай Бог, чтобы к тебе сейчас не попадать, — сказал Лукашенко.
Лукашенко также отметил, что он не вечен и «когда-то» пойдет на пенсию. Конкретные сроки он не обозначил.
Напомним, 20 января узурпатор рассказал, что получил травму: во время рубки дров ему на ступню упала «колодка килограмм 80». Из-за этого он прихрамывал и пропустил хоккейный матч.