Разгром командного пункта в Крыму: в РФ случайно «слили» огромные потери

Разгром командного пункта в Крыму: в РФ случайно «слили» огромные потери3
- 27.01.2024, 10:21
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Новые подробности удара по штабу 31-й дивизии российской ПВО.
В российских пабликах появляются свежие некрологи о потерях захватчиков в результате точных ударов по командном пункте 31 дивизии ПВО ВКС РФ во временно оккупированном Севастополе.
Как сообщил офицер ВСУ, военный блогер Анатолий Штефан «Штирлиц», подтверждена ликвидация Владимира Яковлева и Татьяны Подосейниковой.
Кстати, подруги последней в комментариях «спалили», что количество ликвидированных захватчиков значительно больше.
«Подосейникова Татьяна и Яковлев Владимир 4.01.2024 встретили фейерверк на командном пункте 31 дивизии ПВО ВКС РФ в/ч 03121 Севастополь. Вместе с ней там было еще 12 мальчиков (в трусиках)», - отметил «Штирлиц».
Напомним, днем 4 января российские оккупационные власти сообщили о самой массовой атаке на Крым за последнее время. Сообщалось о взрывах и падении осколков в Севастополе.
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