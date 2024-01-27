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Разгром командного пункта в Крыму: в РФ случайно «слили» огромные потери

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  • 27.01.2024, 10:21
  • 7,728
Разгром командного пункта в Крыму: в РФ случайно «слили» огромные потери

Новые подробности удара по штабу 31-й дивизии российской ПВО.

В российских пабликах появляются свежие некрологи о потерях захватчиков в результате точных ударов по командном пункте 31 дивизии ПВО ВКС РФ во временно оккупированном Севастополе.

Как сообщил офицер ВСУ, военный блогер Анатолий Штефан «Штирлиц», подтверждена ликвидация Владимира Яковлева и Татьяны Подосейниковой.

Кстати, подруги последней в комментариях «спалили», что количество ликвидированных захватчиков значительно больше.

«Подосейникова Татьяна и Яковлев Владимир 4.01.2024 встретили фейерверк на командном пункте 31 дивизии ПВО ВКС РФ в/ч 03121 Севастополь. Вместе с ней там было еще 12 мальчиков (в трусиках)», - отметил «Штирлиц».

Напомним, днем 4 января российские оккупационные власти сообщили о самой массовой атаке на Крым за последнее время. Сообщалось о взрывах и падении осколков в Севастополе.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отчитались об ударе по командному пункту соединение войск РФ возле Севастополя.

Партизаны «Атеш» сообщили, что в Евпатории по их наводке поражена российская часть.

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