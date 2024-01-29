«Белые халаты» раскрыли правду про белорусскую вакцину от коронавируса 2 29.01.2024, 16:55

2,746

На разработку затрачено минимум $30 миллионов, а результата нет.

В пропагандистских пабликах продолжают рассказывать о чудесах белорусской вакцины от коронавируса. С целью борьбы с дезинформацией телеграм-канал медицинской инициативы «Белые халаты» тезисно рассказал, что здесь не так:

- На разработку затрачено, как минимум 30 млн долларов, а результата нет.

- Главный санитарный врач Александр Тарасенко заявил, что прошла третья фаза клинических испытаний. При этом нет никакой информации об этих испытаниях.

- Насколько нам известно, в Беларуси прошла только вторая фаза: вакцина испытана на 135 волонтерах, при этом осталось очень много вопросов к дизайну и качеству этих исследований.

Если третья фаза все-таки была проведена, тогда хотелось узнать ответы на следующие вопросы:

1. Каков был дизайн третьей фазы, сколько человек приняло в ней участие, через какое время после вакцинации оценивалась эффективность?

2. Какой именно вариант коронавируса включен?

3. Насколько целесообразно использовать инактивированную цельновирионную вакцину, если такие вакцины во всех исследованиях оказались наименее иммуногенными (с учётом того, что в РФ вышел обновлённый состав аденовирусной).

Несмотря на отсутствие данных о третей фазе, вакцина уже официально зарегистрирована и как поступит дальше государство - неизвестно.

А мы напоминаем, что вакцины спасли мир от многих смертельных и калечащих болезней, например, полиомиелита. Но в руках белорусского Минздрава любое лекарство может стать оружием против своих же граждан.