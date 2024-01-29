Лукашенко продолжает сдавать Беларусь Путину 9 29.01.2024, 22:05

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Диктаторы утвердили 15 программ в рамках «союзного государства».

Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили 15 документов о развитии «cоюзного государства», передает ТАСС.

В их числе постановления, которые касаются внешней политики, промышленности и научно-технологического развития. Также принята резолюция об учреждении премии «союзного государства» молодым ученым.

Диктаторы решили создать медиахолдинг «союзного государства», — в него войдут две уже существующие еженедельные газеты, еженедельный журнал и телеканал.

Россия и Беларусь заключили договор о создании «союзного государства» в декабре 1999 года. В ноябре 2021 года Путин и Лукашенко утвердили 28 союзных программ и подписали соответствующий документ на 2021-2023 годы.