Политолог: Уход Лукашенко будет выгоден и Китаю 3.01.2024, 16:14

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Главное для Беларуси — смена правящего режима и интеграция с Западом.

Во вторник, 2 января, пять новых стран присоединились к БРИКС: Саудовская Аравия, Иран, Эфиопия, Египет и ОАЭ.

Насколько это серьезное расширение и станет ли этот союз реальной силой? Об этом сайт Charter97.org поговорил с военным и политическим экспертом, руководителем украинского Центра военно-правовых исследований Александром Мусиенко:

— Начну с того, что БРИКС создавался и позиционировался под эгидой Китая как альтернатива «Большой семерке» и западному экономическому проекту. Китай хотел создать свой глобальный проект для того, чтобы демонстрировать Западу серьезную конкуренцию, мол, смотрите, у нас есть страны, которые на нас ориентируются.

Россия же там присутствует не как партнер, а просто страна-член союза, находящаяся в полной зависимости от КНР. Другие страны, например — Бразилия и Индия, преследуют свои интересы с точки зрения торгово-экономических отношений и содействия.

Обратите внимание, что новый президент Аргентины Хавьер Милей отказался присоединяться к объединению. Значит, БРИКС переживает определенный кризис. Есть страны, которые не хотят туда входить.

Однако все страны, входящие в БРИКС, за исключением РФ, которая находится под санкциями, заинтересованы развивать отношения с Западом. Обратите внимание на интересную деталь — товарооборот Китая. Самый высокий товарооборот КНР (практически триллион долларов) — с Евросоюзом. На втором месте — США.

Здесь отмечу, что у Китая товарооборот с РФ вырос за два года полномасштабного вторжения, но он в 10 раз меньше, нежели товарооборот с ЕС. Вот вам индикатор.

БРИКС не заработал во всю мощь и не стал альтернативой западным объединениям, компаниям и странам. Сейчас он выполняет функцию такого символического проекта, когда можно собраться и продемонстрировать, что есть альтернативный проект «глобальный Юг», который хочет вокруг себя объединить Китай. Россия там болтается сбоку припеку.

— Тогда насколько реальны проекты «единого банка БРИКС», «единой валюты БРИКС», которую в РФ уже называют чуть ли не альтернативой доллару?

— Знаете, об этих проектах я слышу очень давно. Но на сегодняшний день об альтернативе речи не идет. Грубо говоря, есть БРИКС, есть интересы Китая, а есть какие-то планы России.

Интересы Китая в БРИКС в том, чтобы открывать для себя новые рынки, новые возможности в Южной Америке, странах Азии.

Интерес же России в дедолларизации экономики на сегодняшний день в полной мере нежизнеспособен. Но они не могут с этим смириться. Сколько раз мы слышали о «смерти доллара». Сколько «документальных» фильмов снято российским телевидением. Об этом говорят уже десятилетиями, но это никуда не продвинулись.

У Китая развитые торгово-экономические отношения с Западом, и ради БРИКСа жертвовать этим он не будет.

— В БРИКС горит желанием вступить Лукашенко. Насколько это реально сегодня?

— Понятно, что белорусский режим ищет, куда бы ему войти. Например, в БРИКС. Но я не очень понимаю, как это поможет Беларуси. Думаю, что и сам Лукашенко этого не понимает. Ведь они сейчас ищут активного взаимодействия с Китаем напрямую, как и со странами Юго-Восточной Азии.

Я прекрасно понимаю, что тянуть Лукашенко в БРИКС будет Россия, потому что она его воспринимает как свой проект. Повторю, на данный момент я не вижу, что там делать Беларуси. Лукашенко по инерции идет за Путиным.

Сейчас самое важно для Беларуси — смена правящего режима и интеграция с Западом. Хотя бы из-за географии. Ваше географическое положение дает возможность развивать сотрудничество со странами и через Балтийское море, и с Украиной через Черное.

Кстати, уход Лукашенко и демократическая Беларусь была бы интересна и Китаю. Гораздо больше, чем через призму России, как сейчас.

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