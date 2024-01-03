Россияне жалуются, что их самодельные гирлянды начали показывать надпись «Слава Украине» 3.01.2024, 16:59

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Полиция уже начала их конфисковывать.

В стране-агрессоре России на форумах жалуются на то, что собранные по видеоинструкции гирлянды в какой-то момент прекращают показывать надпись «С Новым годом» и демонстрируют «Слава Украине». О таких случаях сообщил сайт gordonua.com со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Один из таких случаев произошел в Новгороде с 43-летним местным жителем, который собрал своими руками «умную» гирлянду по инструкции YouTube-блогера с 2 млн подписчиков. Микроконтроллер и светодиодную ленту он заказал на AliExpress, а прошивку скачал в интернете. После того как гирлянда заработала, в полночь, как указано в посте, она начала показывать надпись: «Слава Украине».

Baza показала видео надписи «Слава Украине», которая светится на балконе новгородца.

Telegram-канал почитал жалобы комментаторов YouTube-блогера и выяснил, что такое происходило и в других городах страны-агрессора. Россияне рассказывают, что «Слава Украине» начало показывать и у них, тоже в полночь. Они предполагают, что все дело в прошивке.

«Один из пользователей форума написал, что автор прошивки – родом из Харькова и это его «месть за прилеты», добавив, «теперь обтекайте», – говорится в посте.

1 января в МВД РФ ТАСС заявили, что жители Новгорода пожаловались на расположенную на балконе световую гирлянду «с текстом, прославляющим Вооруженные силы Украины», и правоохранители уже изъяли ее, а на хозяев квартиры составили протокол за дискредитацию вооруженных сил РФ. Теперь дело будет рассматриваться в суде, заявили силовики.

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