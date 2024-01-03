Украина вернула из плена 230 военных 1 3.01.2024, 19:19

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Они защищали Мариуполь и «Азовсталь».

В среду, 3 января, Украина вернула из российского плена военных, защищавших Мариуполь и «Азовсталь».

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Instagram и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram.

«Наши — дома. Из российского плена вернули более двухсот наших воинов и гражданских. Солдаты, сержанты, офицеры. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, ВМС, пограничники. Часть защитников защищали Мариуполь и «Азовсталь», - подписал видео Зеленский.

В то же время в своем Telegram Лубинец сообщил, что из плена возвращены 230 военных.

«Сегодня, 3 января, радостная весть облетит всю Украину, ведь домой возвращаются защитники, длительно находившиеся во вражеском плену», - написал он.

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