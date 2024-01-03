В Слониме кот предупредил уснувшего в квартире хозяина о пожаре своим мяуканьем
- 3.01.2024, 19:48
Сам он потушить огонь не смог и вышел на балкон.
В полдень 2 января спасатели получили сообщение, что в слонимской пятиэтажке, находящейся на улице Франциска Скорины, загорелась квартира, информирует mchs.gov.by.
Когда спасатели прибыли к дому, из окна квартиры на четвертом этаже выбивался дым. Они эвакуировали жильцов из вышерасположенных квартир и приступили к тушению пожара.
Пожар был в квартире 30-летнего мужчины. Позже он расскажет, что проснулся от того, что услышал жалобное мяуканье кота. Оказалось, что горит кухня. Сам он потушить огонь не смог и вышел на балкон.
Работники МЧС оперативно ликвидировали пожар. Огонь повредил мебель, вещи на кухне. Кроме того, были закопчены стены и, потолок в квартире.
Хозяин при попытке самостоятельного потушить огонь получил термические ожоги и в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в районную больницу. Вероятно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.