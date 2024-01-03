Нобелевский лауреат посоветовал молодежи не спешить в айтишники 14 3.01.2024, 20:30

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Кристофер Писсаридес

В будущем будут гораздо выше цениться «эмпатические» и творческие навыки.

Молодым людям, выбирающим сейчас профессию, не стоит стремиться изучать естественные науки, технические дисциплины и математику, поскольку в будущем будут гораздо выше цениться «эмпатические» и творческие навыки, которые помогут процветать в мире доминирования искусственного интеллекта.

С таким прогнозом, как сообщает Bloomberg, выступил лауреат Нобелевской премии по экономике, специалист по рынку труда, профессор Лондонской школы экономики Кристофер Писсаридес.

Он считает, что работники, занятые в определенных сферах ИТ, рискуют собственными руками посеять «семена саморазрушения», продвигая искусственный интеллект, который в конечном итоге займет их же рабочие места.

В общем Писсаридес с оптимизмом воспринимает влияние искусственного интеллекта на рынок труда, он выразил обеспокоенность по поводу тех, кто изучает предметы STEM в надежде воспользоваться технологическим прогрессом (STEM — англ. science, technology, engineering and mathematics — естественные науки, технология, инженерия и математика — прим.).

По его мнению, несмотря на быстрый рост спроса на навыки STEM в настоящее время, рабочие места, требующие более традиционных личных навыков, таких как гостиничный бизнес и здравоохранение, по-прежнему будут доминировать на рынке труда.

«Навыки, которые необходимы сейчас для сбора данных, их сопоставления, разработки и использования их для создания следующего этапа ИИ или, что более важно, чтобы сделать ИИ более применимым для рабочих мест, — сделают навыки, которые необходимы сейчас, устаревшими, потому что ИИ будет выполнять эту работу», — сказал он.

«Несмотря на то, что вы видите рост, их [рабочих мест] все еще не так много, чтобы обеспечить работой всех выпускников STEM», — считает ученый.

В долгосрочной перспективе управленческие, творческие и эмпатические навыки, включая коммуникацию, обслуживание клиентов и здравоохранение, вероятно, останутся востребованными, поскольку их в меньшей степени заменяют технологии, особенно искусственный интеллект, считает Писсаридес.

«Когда вы говорите, что большинство рабочих мест будут связаны с личной гигиеной, общением, хорошими социальными отношениями, люди могут сказать: «О Боже, неужели это то, чего мы должны ожидать в будущем», — пояснил Писсаридис и призвал не относиться к этим рабочим местам свысока. «Они лучше, чем те, которыми раньше занимались выпускники вузов», — резюмировал лауреат Нобелевской премии.

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