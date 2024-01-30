Sky News: В ближайшие часы Байден начнет масштабную операцию на Ближнем Востоке 4 30.01.2024, 8:31

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Джо Байден

Ответ США может быть многоуровневым и поэтапным.

Президент Джо Байден в ближайшее время может санкционировать военные действия США на Ближнем Востоке. Его советники предложат ему варианты ответа - от символических до жестко карательных, пишет редактор Sky News по международным делам Доминик Вагхорн.

«Президент надеется, что его выбор в ближайшие часы сдержит любую эскалацию ситуации. Это может привести к обратному результату... Он мог бы напасть на ответственную за это группу, но многие считают это слабым и не затрагивающим суть проблемы: покровителей группы в Иране. В списке вариантов Пентагона также есть действия против Корпуса стражей исламской революции в регионе за пределами Ирана или нападение на иранские объекты в пределах его границ», - говорится в сообщении.

По данным издания, Пентагон предполагает, что атака дрона на американские войска в Иордании имеет «следы» Катаиб Хезболлы - элитной иракской вооруженной группировки, близкой к Ирану. Государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что их ответ может быть «многоуровневым, поэтапным и устойчивым с течением времени».

Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил, что США сделают все необходимое для защиты своих сил, однако они не стремятся ввязываться в более масштабный конфликт.

Чиновники и эксперты сказали журналистам, что администрация Байдена ищет «достаточно жесткий» ответ, который позволит сдержать Иран и его сторонников, не разжигая прямых военных действий.

Напомним, 28 января США заявили об атаке беспилотного летательного аппарата на американские силы, которые дислоцируются на северо-востоке Иордании. В результате удара погибли трое американских военнослужащих, более трех десятков солдат пострадали.

В своем обращении Джо Байден пообещал, что США ответят на это удар. Он возложил ответственность за него на «радикальные группировки, поддерживаемые Ираном».