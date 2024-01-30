Крупнейший производитель оружия Германии строит отдельный завод для нужд Украины 2 30.01.2024, 11:28

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Предприятие будет производить боеприпасы в рекордно короткие сроки.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall начал строить новый завод, который будет производить боеприпасы специально для Украины, заявил генеральный директор предприятия Армин Паппергер.

«Мы в рекордно короткие сроки строим новый завод по производству боеприпасов в Германии, чтобы обеспечить стратегическую безопасность поставок снарядов для Украины», — сказал Паппергер в интервью Bild. При этом он не уточнил, где будет находиться завод и какой объем боеприпасов он сможет производить.

В 2023 году Rheinmetall получил заказов от правительства на сумму более 10 млрд евро, а в этом году сумма может увеличиться до 15 млрд, отметил Паппергер.

Концерн Rheinmetall является крупнейшим военным подрядчиком в Германии и самым крупным оборонно-промышленным партнером Украины среди зарубежных компаний.

В марте 2023 года страны ЕС объявили, что в течение года поставят Киеву 1 млн артиллерийских боеприпасов. Однако, как позднее заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус, выполнить это обещание не удастся. По его словам, в ЕС недостаточно промышленных мощностей для производства такого объема снарядов, поскольку все они создавались в мирное время. Глава евродипломатии Жозеп Боррель согласился с такой оценкой.

На этом фоне генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер заявил о планах Германии поставить Украине около 200 тыс. артиллерийских снарядов в 2024 году.