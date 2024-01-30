«Такого не было даже во времена Рейгана» 1 30.01.2024, 18:25

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Александр Хара

Эксперт рассказал, каким может быть ответ США на атаку проиранских боевиков.

28 января США заявили об атаке беспилотного летательного аппарата на американские силы, которые дислоцируются на северо-востоке Иордании. В результате удара погибли трое американских военнослужащих, более трех десятков солдат пострадали.

Издание Sky News пишет, что в ближайшее время может начаться американская военная операция на Ближнем Востоке.

Как она может выглядеть? Об этом сайт Chаrter97.org поговорил с дипломатом и экспертом украинского Центра оборонных стратегий Александром Харой:

— Начну с дня террористической атаки ХАМАС на Израиль. С одной стороны, была полная поддержка Соединенных Штатов своего союзника Израиля, однако американцы приняли решение и фактически направили в регион авианосец, чтобы война и этот конфликт не разрослись. По большому счету, эта главная цель Соединенных Штатов — не допустить того, чтобы произошла цепная реакция. Эта цель и остается.

Естественно, что Байден не может не ответить на этот удар, который унес жизни свыше 40 американских военных. C другой стороны, прокси-группы Ирана за последний год совершали сотни атак на американские силы и в Сирии, и в Ираке. Здесь особой новизны нет, атаки происходили и раньше.

Мы должны понимать, что сейчас происходят выборы, и от того, какое решение примет Байден, многое зависит. Естественно, что республиканцы будут критиковать его за слабые решения, они критикуют его за разблокировку денег для Ирана, когда их меняли на американских заложников. Байден, конечно, должен понимать и учитывать в своем ответе все эти вещи: нежелание расширения конфликта на Ближнем Востоке, а также то, что от его решения будет зависеть поддержка в Соединенных Штатах перед выборами.

Это важный момент еще и потому, что его абсолютно четкая позиция по поддержке Израиля достаточно сильно ударила с точки зрения поддержки от левого крыла демократов. Они считают, что Байден слишком поддерживает Израиль, давят на него, чтобы прекратилась военная кампания.

Какой может быть ответ? Энтони Блинкен вчера, выступая с генсеком НАТО, говорил о том, что будет жесткий ответ, и он будет комплексным. Конечно, он не собирается рассказывать, какой именно. Скорее, это будет ряд вещей.

Первое, самое безболезненное, что могут делать Соединенные Штаты, не подтолкнув Иран к расширению конфликта, — это экономическое давление. Иран и сейчас находится под огромным количеством санкций, но у него уже есть возможность, он научился обходить эти санкции. Соответственно, может быть как мягкая мера, это новые санкции, плюс усиление выполнения существующих санкций в отношении тех, кто помогает обходить ограничения. Это простая вещь, она тоже, скорее всего, будет в ответе.

Вторая вещь — это удары по прокси-силам Ирана в регионе, это и «Хезболла», и хуситы, и, собственно, иранские силы в Сирии. Cкорее всего, наиболее приемлемая цель — нанести урон, показать, что серьезность у американцев есть. Возможно, это будет серия ударов по разным объектам. Мы помним, что американцы с британцами уже нанесли 4 или 5 ударов по йеменским хуситам, по иранским прокси в Йемене, в связи с тем, что они наносят удары по американским и британским кораблям, как военным, так и по цивильным кораблям с нефтью. Здесь тоже есть смысл, если они еще не уничтожили, не разрушили инфраструктуру, которая позволяет хуситам это делать.

Третий вариант, который может быть, — это удар по какой-то военной инфраструктуре на территории Ирана или в его территориальных водах. Такого не было даже во времена Рейгана. При Рейгане, чтобы показать серьезность своих намерений, был нанесен удар по нефтедобывающим вышкам, которые находились в море. Думаю, возможен удар по иранскому кораблю, какой-то инфраструктуре, связанной с энергетикой, но не по объекту на суше.

Мне кажется маловероятным удар по территории самого Ирана, потому что он может запустить цепную реакцию. Соответственно, иранцам придется каким-то образом уже не сдерживаться непосредственно, потому что это была их стратегия — использовать прокси и отрицать свою причастность.

Это как с Украиной, иранцы до сих пор говорят, что не поставляли дроны России. Но у нас уже тонна доказательств этого. Иранцы поставляли ракеты, есть разведывательные данные, но они продолжают все отрицать.

Здесь та же самая история. Думаю, скорее всего, будет комбинированный подход: санкции и принуждение к выполнению санкций, удары по прокси-силам в регионе и, возможно, по чему-то, что находится в море. Хотя, с другой стороны, вы прекрасно понимаете, что удар по военному кораблю с точки зрения международного права является актом агрессии. И хотя в случае Соединенных Штатов это будет ответный удар, но с точки зрения международного права у Ирана будет возможность обвинить США в атаке, агрессии, провокации. Опять же, повторяя ложь, что они непричастны ко всяким прокси-группам, которые действуют на территории Ливана, Сирии, ну и, естественно, в Йемене.

— Ждать ли новой войны на Ближнем Востоке?

— Это вопрос на миллион, конечно, я не хотел бы этого как с точки зрения того, чтобы люди там пострадали, так и с точки зрения того, что это сильно отвлекло бы внимание Соединенных Штатов и европейцев от поддержки Украины.

Это также достаточно сильно ударило бы по глобальному рынку и означало бы повышение цен на нефть. Естественно, что Россия, которая научилась обходить санкции, получила бы больше нефтедолларов. В широкомасштабной войне на Ближнем Востоке никто не заинтересован, кроме, наверное, русских.

Думаю, что мы в ближайшее время увидим, как Китай будет пытаться каким-то образом повлиять на ситуацию, поскольку он получает ресурсы, в том числе и нефть, с Ближнего Востока. Та же самая Саудовская Аравия является крупнейшим поставщиком нефти. Однозначно, дестабилизация Ближнего Востока будет означать дестабилизацию глобальной экономики и удар по самому Китаю, который сейчас и так столкнулся с достаточно большими трудностями в экономике.

Поэтому Россия и террористы (хотя тут можно знак равенства поставить) — это единственные стороны, которые заинтересованы в возможном расширении зоны конфликта. Однако мы понимаем, что мир находится в турбулентности, будут появляться новые точки трения, новые конфликты. Что-то может произойти в Африке — Сомали или Эфиопии. Они уже в напряженном состоянии находятся, там могут быть нюансы.

Есть террористические центры и в Европе. Пару дней назад в Британии человека с ножом задержали, я правда не смотрел, относится он к каким-то террористическим группам или нет, но такие вещи — это основа, будет новая волна и в Европе. Поэтому, скорее всего, будет увеличиваться количество таких одиночных актов, возможно, будет расширение конфликта. Естественно, что не хотелось бы этого видеть.

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