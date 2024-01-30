Белорусский доброволец прошел российский плен и рассказал об условиях содержания 30.01.2024, 18:36

Россияне работают по методикам, описанным в книгах Солженицина.

В российском плену почти не кормили и избивали. Об этом рассказал белорус, попавший в плен во время обороны Мариуполя. Видео с ним опубликовал полк Калиновского.

В 2016 году парень, руководствуясь своими политическими убеждениями, приехал добровольцем в полк «Азов». Первый день полномасштабной агрессии в 2022-м встретил в Мариуполе, на базе полка «Азов». Он до последнего участвовал в обороне «Азовстали», а потом попал в российский плен.

Сперва пленных держали в лагере в Оленовке под Донецком. Там пленные жили в бараках. Условия существования он описывает так: «Если барак на 100 человек, нас там жило 400-500. На полу спали».

Также белорус упоминает жалкие порции еды: «Россия — большая страна по территории. И давать пленным по три кусочка хлеба и немного кашки или воды... Все люди, приходящие из плена, теряют по 20, по 30 кг». Говорит, что в плену постоянно думал о еде.

Также он отмечает, что россияне в лагерях работают по тем же методикам, что описаны в произведении Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».