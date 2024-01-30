Путин начал получать пенсию 6 30.01.2024, 22:24

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Президент РФ получает пенсии по возрасту и военную.

В декларации, которую Владимир Путин, идущий на свой пятый президентский срок, подал в ЦИК, впервые упомянута пенсия по возрасту. Помимо нее президент РФ получает военную пенсию, которая уже упоминалась в декларациях перед предыдущими выборами.

За последние шесть лет на посту президента Путин заработал 67,5 млн рублей. В его доходы входят зарплата, доход от вкладов в банках, доход от ценных бумаг, военная пенсия, пенсия по возрасту и продажа имущества.

В 2016 году, выступая во время сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», президент Владимир Путин заявил, что желает себе «благополучно» выйти на пенсию, и отметил, что «когда придет время, это будет правильно».

В 2014 году РБК подсчитал, что пенсия Путина может составить более 536 000 рублей в месяц: экс-президенту, оставившему все госдолжности, гарантировано пожизненное содержание в 75% от вознаграждения действующего главы государства.

В ноябре 2023 года реальный размер назначенных пенсий в РФ снизился на 1,4%, до 19 626 рублей, отчитался Росстат в докладе о социально-экономическом положении страны. Номинально за 2023 год пенсии стали больше на 1099 рублей, или 5,9%, однако весь прирост «сгорел» в инфляции, которая к ноябрю разогналась до 7,5%. В реальном выражении, то есть с корректировкой на рост цен, пенсии в России сокращаются второй месяц подряд: в октябре они снизились на 0,7% (впервые с мая 2022 года), а в ноябре темпы спада ускорились вдвое.

Правительство в 2024 году намерено на 70% увеличить расходы на армию, а в бюджет Пенсионного фонда заложило увеличение средних страховых пенсий лишь на 6,3%, что ниже текущих уровней инфляции. Средняя страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров должна вырасти на 6,7%, следует из документа.