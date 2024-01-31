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СМИ: Кандидаты Зеленского на замену Залужного отказались от поста главкома ВСУ

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  • 31.01.2024, 10:47
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СМИ: Кандидаты Зеленского на замену Залужного отказались от поста главкома ВСУ
Валерий Залужный

Это повлияло на решение президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский не смог найти замену Валерию Залужному на посту главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), рассказали The Times и The Economist осведомленные источники.

По их словам, на встрече Зеленского с Залужным 29 января президент попросил главкома ВСУ уйти в отставку, а после отказа заявил, что подпишет приказ об увольнении. Залужный вернулся в свой офис и сообщил своим заместителям о состоявшейся отставке.

Одновременно с этим офис президента предложил пост главкома ВСУ 38-летнему главе украинской разведки Кириллу Буданову, а вслед за ним и 58-летнему командующему сухопутными войсками ВСУ Александру Сырскому. «Оба, как говорят, отклонили это предложение, что заставило Зеленского пойти на попятную», — пишет The Times.

Также возможная отставка Залужного обеспокоила старших офицеров украинской армии и международных партнеров Киева, включая США и Великобританию. «Зеленский должен понять, что военные доверяют Залужному, и если президент хочет, чтобы военные доверяли ему, ему нужно научиться доверять и Залужному», — отметил один из доверенных главкома в разговоре с The Times.

По данным издания, разговор об отставке между Зеленским и Залужным произошел после того, как главком ВСУ заявил президенту, что ситуация на фронте далеко не такая позитивная, как ее оценивают в офисе президента. В ближайшее время увольнения Залужного не будет, говорят источники Financial Times. Они отмечают, что пока неясно, какую должность может занять главком и кто его может заменить.

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