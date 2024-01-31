СМИ: Кандидаты Зеленского на замену Залужного отказались от поста главкома ВСУ 35 31.01.2024, 10:47

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Валерий Залужный

Это повлияло на решение президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский не смог найти замену Валерию Залужному на посту главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), рассказали The Times и The Economist осведомленные источники.

По их словам, на встрече Зеленского с Залужным 29 января президент попросил главкома ВСУ уйти в отставку, а после отказа заявил, что подпишет приказ об увольнении. Залужный вернулся в свой офис и сообщил своим заместителям о состоявшейся отставке.

Одновременно с этим офис президента предложил пост главкома ВСУ 38-летнему главе украинской разведки Кириллу Буданову, а вслед за ним и 58-летнему командующему сухопутными войсками ВСУ Александру Сырскому. «Оба, как говорят, отклонили это предложение, что заставило Зеленского пойти на попятную», — пишет The Times.

Также возможная отставка Залужного обеспокоила старших офицеров украинской армии и международных партнеров Киева, включая США и Великобританию. «Зеленский должен понять, что военные доверяют Залужному, и если президент хочет, чтобы военные доверяли ему, ему нужно научиться доверять и Залужному», — отметил один из доверенных главкома в разговоре с The Times.

По данным издания, разговор об отставке между Зеленским и Залужным произошел после того, как главком ВСУ заявил президенту, что ситуация на фронте далеко не такая позитивная, как ее оценивают в офисе президента. В ближайшее время увольнения Залужного не будет, говорят источники Financial Times. Они отмечают, что пока неясно, какую должность может занять главком и кто его может заменить.