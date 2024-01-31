ГУР: Ударивший по НПЗ в Петербурге украинский дрон выиграл поединок с российской ПВО 1 31.01.2024, 15:21

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Украинская разведка раскрыла новые подробности атаки.

В России заявили об атаке украинского дрона на Санкт-Петербург область утром 31 января. Беспилотник якобы удалось сбить с помощью С-400.

При этом он очень удачно упал на территории завода «Невский мазут»: там возникло возгорание, пишет питерское издание «Фонтанка». А источники в ГУР подтвердили OBOZ.UA, что украинский беспилотник выиграл «поединок» с российской ПВО.

В сообщении отмечено, что сбивали неизвестный беспилотник с помощью С-400 «Триумф».

«Средства противовоздушной обороны применялись сегодня в 4:20 по объекту, который летел над Колпино. Беспилотник был подбит, но все равно успел долететь до Невского района и рухнул на территорию завода «Невский мазут», – сообщили журналисты.

Власти Петербурга назвали атаку БпЛА «инцидентом на Глухоозерском шоссе», который «потребовал внимания силовых ведомств», и заявили о якобы отсутствии пострадавших и «вреда имуществу».

В то же время источники OBOZ.UA в Главном управлении разведки подтвердили попадание и то, что украинский БпЛА выиграл «поединок» с российской ПВО в небе над Санкт-Петербургом.

«По словам очевидцев, после падения беспилотника в Петербурге на территории завода «Невский мазут» по адресу Глухоозерское шоссе, 15, к 9 утра подъезды к предприятию перекрыты спецслужбами, а на его территории наблюдается задымление и пожар. Беспилотник атаковал завод около 4:20 утра», – пишет российский Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

Паблик также опровергает утверждения российских СМИ о том, что «Невский мазут» отделался «легким испугом».

«На территории «Невского мазута» после атаки БПЛА существенные разрушения. Уничтожены постройки, цистерны, машины», – отмечено в сообщении.

Издание «Фонтанка» ранее написало о том, что жителей Санкт-Петербурга этим утром разбудил мощный взрыв, который был слышен в разных частях города. В это время в аэропорту Пулково вводили план «Ковер»: небо над «северной столицей» было закрыто с 03:53 до 05:11 по московскому времени.

Несколько рейсов были задержаны и отправлены позже.

Издание также опубликовало жалобы петербуржцев на разбудивший их взрыв.

«Живем на просп. Пятилеток в СПб. Около 5 утра что-то сильно грохнуло за окном. В принципе, похоже на гром, но только один раскат», «04:47, громкий хлопок или взрыв в районе Таврической улицы», «В 4:45-47 был очень сильный взрыв. В Красногвардейском, Невском и Центральном затряслись стены и окна», «В Колпино и Тельмана в начале пятого был слышен громкий хлопок, может, переход самолета на сверхзвук», «Что-то только очень громко бахнуло в районе Московского вокзала, в квартире окна задребезжали», – наперебой жаловались россияне.

«Фонтанка» также опубликовала видео с супервидовых веб-камер: на нем отчетливо слышен звук мощного взрыва, после которого в автомобилях сработала сигнализация. Работа ПВО при этом не слышна.

Вместо этого безуспешные попытки россиян сбить беспилотник слышны на других видео, которые зафиксировали и звук после попадания БпЛА.

Компания «Невский мазут» начала работать с 2001 года, ее первой специализацией было производство и поставка судового топлива. С 2002 года она начала поставлять также бункерное топливо, а с 2003 года проводит собственные бункерные операции в порту Санкт-Петербурга.

Среди направлений деятельности «Невского мазута» сегодня – бункеровка, экспорт, перевалка, хранение бензинов и ДТ, перевозка нефтепродуктов.