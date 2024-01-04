WSJ: Иран и КНДР вооружают Путина 5 4.01.2024, 16:33

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Тегеран может поставить России баллистические ракеты малой дальности уже весной.

Северная Корея уже поставляет агрессору России пусковые установки и несколько десятков баллистических ракет. В то же время Москва ведет переговоры с Ираном о поставках баллистических ракет малой дальности, которые она может получить уже весной.

Как сообщает The Wall Street Journal, переговоры РФ и Ирана продолжаются, и Тегеран может передать Москве ракеты уже скоро.

«Соединенные Штаты обеспокоены тем, что российские переговоры о приобретении баллистических ракет малой дальности у Ирана активно продвигаются», — сказал один из американских чиновников.

По предварительной информации, ведутся переговоры о поставках ракет малой дальности Ababil.

Журналисты со ссылкой на американских чиновников также отметили, что Россия уже получает пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет из Северной Кореи.

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