В Севастополе и Евпатории раздались мощные взрывы 7 4.01.2024, 17:59

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Очевидцы сообщают о двух прилетах в районе бухты.

В Севастополе и Евпатории на территории временно оккупированного Крыма днем 4 января раздаются взрывы, в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают местные Telegram-каналы, в том числе «Крымский ветер».

В 16.08 «Крымский ветер» написал о сильном взрыве в Евпатории.

Авторы канала отмечают, что подписчики видели и слышали ракету перед взрывом в Евпатории.

О взрыве в Севастополе канал сообщил в 16.14.

Было опубликовано также фото задымления после взрыва.

В 16.18 «Крымский ветер» обнародовал полученное фото взрыва в Евпатории, как утверждается, в районе радара.

По информации жителей Севастополя, в городе работала российская ПВО, соответствующе фото выложил в сеть «Крымский ветер».

«В Севастополе пять минут назад два прилета в районе бухты, сообщают наши подписчики», – сообщил канал в 16.22.

По данным «Крымского ветра», после взрывов «что-то горит» в Севастополе в районе мыса Фиолент или высот Кая-Баш под Балаклавой. Официального подтверждения этой информации нет.

Украинские военные на момент выхода новости не комментировали взрывы в Крыму.

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