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Американка получила подарок от мужчины и сорвала джекпот

  • 5.01.2024, 3:32
Американка получила подарок от мужчины и сорвала джекпот

Выигрыш пара обнаружила на Рождество.

На Рождество пара обнаружила, что в розыгрыше еще 2 декабря билет принес им большую сумму денег.

Жительница Вашингтона получила билет на Powerball в подарок от своего супруга. В результате она выиграла джекпот в два миллиона долларов. Об этом сообщает UPI.

Счастливица получила рождественский подарок от мужа. И только в этот праздничный день пара обнаружила, что в розыгрыше еще 2 декабря билет принес им такую большую сумму денег.

«Мы рады узнать, что выиграли, это изменило нашу жизнь. У нас есть дети в колледже, так что это точно поможет с учебой», - сказала Памела.

Она добавила, что часть выигрыша уйдет для отпуска на Карибских островах.

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