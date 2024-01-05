Foreign Policy: В 2024 году Лукашенко может сбежать из Беларуси 6 5.01.2024, 16:54

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Чтобы не стать вторым Пригожином.

Американское издание Foreign Policy прогнозирует, что в 2024 году Беларусь может ожидать попытка российской аннексии, которая выльется в войну.

Авторы материала считают, что в этом году Путин продолжит давить на Лукашенко с требованием вступить в войну против Украину и, если Лукашенко выступит против этого, Путин «может наконец устать от него, вытеснив его и поставив на должность еще более податливого лидера». Что в итоге может вызвать в стране вооруженный конфликт.

При этом сам Лукашенко, считает Foreign Policy, попытается убежать, чтобы не стать вторым Пригожином.

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