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Буданов отреагировал на слухи о возможной ликвидации Герасимова

  • 5.01.2024, 21:53
  • 2,126
Буданов отреагировал на слухи о возможной ликвидации Герасимова
Кирилл Буданов

Ранее ВСУ нанесли ряд ударов по российским военным объектам на территории оккупированного Крыма.

После ударов ВСУ по военным объектам в оккупированном Крыму появилась информация о возможной гибели начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Однако украинская разведка не располагает подтверждениями этой информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова в эфире национального телемарафона.

Ранее украинские военные нанесли ряд ударов по российским военным объектам на территории оккупированного Крыма.

Позже в сети начала появляться информация о том, что в результате этого мог пострадать или даже погибнуть начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов.

Кирилл Буданов пояснил, что у него нет подтверждающей информации по этому поводу.

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