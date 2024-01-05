Буданов отреагировал на слухи о возможной ликвидации Герасимова
- 5.01.2024, 21:53
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Ранее ВСУ нанесли ряд ударов по российским военным объектам на территории оккупированного Крыма.
После ударов ВСУ по военным объектам в оккупированном Крыму появилась информация о возможной гибели начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Однако украинская разведка не располагает подтверждениями этой информации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова в эфире национального телемарафона.
Ранее украинские военные нанесли ряд ударов по российским военным объектам на территории оккупированного Крыма.
Позже в сети начала появляться информация о том, что в результате этого мог пострадать или даже погибнуть начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов.
Кирилл Буданов пояснил, что у него нет подтверждающей информации по этому поводу.