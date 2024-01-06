Мировые СМИ сообщили детали о возможной ликвидации Герасимова 6.01.2024, 8:47

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Начальник Генштаба РФ длительное время не появляется на публике.

Публикацию о вероятной смерти начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова первым опубликовал OSINT-расследователь WarVehicleTracker.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что пока не может подтвердить или опровергнуть информацию о гибели начальника Генштаба войск России Валерия Герасимова.

Глава ведомства также решил не вдаваться в подробности причины взрывов на территории временного Крыма, которые произошли 4 и 5 января.

«Я, скажем так, не имею подтверждений этой информации», — ответил Буданов на вопрос журналиста относительно вероятной гибели Герасимова.

Реакция мировых медиа

Распространенная новость в сети о вероятной гибели начальника Генштаба войск России Валерия Герасимова оказалась на страницах и мировых изданий.

Журналисты Newsweek обратили внимание на заинтересованность новостью сети после того, как слухи начали публиковать после того, как пользователь X (ранее Twitter) WarVehicleTracker, который отслеживает транспортные средства и потери в Украине, поделился соответствующим изображением. Оно якобы было опубликовано в российском канале в Telegram «Обыкновенный царизм», у которого более 34 тысяч подписчиков.

«По предварительным данным, во время атаки по Крыму погиб Валерий Герасимов, который на момент атаки находился на командном пункте под Севастополем», — говорилось в заметке.

Публикация WarVehicleTracker на момент написания статьи просмотрели более 60 000 раз и заставил сотни пользователей соцсетей задать вопрос, убили ли Герасимова в Крыму.

Издание Daily Mail обратило внимание на то, что Герасимов длительное время не появляется на публике. Его не было с 29 декабря на церемонии награждения военных. Тогда отметили оккупантов, которые участвовали в захвате Марьинки в Донецкой области.

Журналисты отметили, что подтверждений информации о ликвидации российского генерала пока нет, но на данный момент можно констатировать лишь то, что уже известно — командный пункт в Крыму поразили.

«Похоже, слухи о смерти Герасимова начали циркулировать после того, как российский Telegram-канал под названием «Обыкновенный царизм» опубликовал неподтвержденное сообщение», — отметили в издании.

В самом Telegram-канале «Обыкновенный царизм» обвинили Украину в распространении дезинформации. Пропагандисты заявили, что такого сообщения у них не было.

«Ликвидация» Герасимова — реакция России

Россия еще не прокомментировала информацию о том, что Валерий Герасимов был убит во время удара по военному командному пункту в Крыму в четверг.

Взрывы в Евпатории 4 января 2024 года

В Крыму в окрестностях города Евпатория около 16 часов дня 4 января прогремели взрывы. Незадолго до взрывов на оккупированном полуострове была объявлена воздушная тревога, а местные паблики в соцсетях сообщили информацию об активности авиации ВСУ в Николаевской области.

В городе рядом с бухтой зафиксировали применение ПВО российских войск. Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратился к жителям оккупированного полуострова с призывом находиться в укрытиях и проинформировал об успешной работе.

OSINT-аналитики из Military Journal сообщили, что были применены крылатые ракеты Storm Shadow. Они попали в расположение отдельной радиолокационной роты вблизи Евпатории. В сообщении говорится о том, что в результате атаки возник пожар. Также на военных объектах есть раненые.

Специалисты указали данные, где могло произойти попадание. Местоположение свидетельствует, что взрывы раздавались на окраине города.

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