В Беларуси закрывают одну из крупнейших школ польского языка PanProfesor 2 6.01.2024, 9:53

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После визита названных «гостей».

Школа польского языка PanProfesor, работавшая в Беларуси почти 9 лет, заявила о закрытии после визита силовиков и обыска в офисе.

Как говорится в фейсбук-аккаунте PanProfesor, 21 декабря были задержаны директоры и преподаватели в нескольких других курсах польского в Беларуси.

«Две недели назад представители неких специальных служб «пришли в гости» к одному из наших сотрудников в Минске, затем произвели обыск в офисе. Как позднее оказалось, в то утро 21 декабря 2023 года PanProfesor были не единственными, кому довелось пережить подобное: в нескольких других курсах польского языка были задержаны директоры, сотрудники и преподаватели, некоторых из них заставили записать «покаянные видео». К известным уже обвинениям добавились «обучал польскому языку» и тому подобное», – говорится в сообщении школы.

По словам руководства школы, в компании нашли некие «нарушения» и предложили закрыть офис, остановить занятия и ликвидировать компанию.

«Данные «товарищи» практически с порога стали заявлять, что в нашей компании множество нарушений, якобы мы должны всем денег (что является абсолютной неправдой), а также, что поступило некое анонимное заявление (с содержанием которого, естественно, никто никому не дал ознакомиться). Квинтэссенцией всего происходящего стало заявление одного из них после того, как увидел Устав и другие основные документы предприятия: «Да вас только за это всех можно посадить надолго». Что можно было увидеть в Уставе невооруженным взглядом, одному Богу известно.

Но, как говорится, о вкусах не спорят. Нам было настоятельно предложено немедленно:

1) остановить рекламу

2) закрыть офис и прекратить занятия (уже во время визита «гостей» были сорваны таблички с надписью PanProfesor с дверей)

3) самостоятельно ликвидировать компанию

По причине того, что у нас нет никаких ресурсов и возможностей хотя бы каким-то образом сопротивляться подобному, а также «иногда не до законов», нами было принято решение, пусть больное, но единственно возможное в данной ситуации: закрыть белорусскую компанию. По причине того, что делать нам приходится это самостоятельно, на сегодняшний день компания, еще даже не приступившая к ликвидации, действительно начинает стремительно обрастать долгами. Экстренная продажа части мебели и оборудования не принесла ничего, кроме расстройства. Сотрудники уволены, и им как-то нужно продолжать жизнь в этом дивном новом мире», – заявляет руководство PanProfesor.

Школа завершит обучение набранных групп онлайн с помощью польской компании.

«За завершение обучения отвечает наша партнерская компания PANPROFESOR (Польша), поэтому спешим успокоить заинтересованных – никакой утечки данных в этой связи не будет, а обязательства по обучению будут выполнены в соответствии с договором», – сообщает руководство школы.

Напомним, 21 декабря силовики пришли в школу польского языка в Минске Polskipro и заявили, что получили список обладателей карты поляка. Позже сообщалось о задержаниях в связи с подготовкой на получение карты поляка. На «покаянных» видео показали пять человек, которые представились как индивидуальный предприниматель, директор ООО, директор школы иностранных языков, учредитель ООО.

Директор одной из школ польского рассказал, что силовики требовали списки всех клиентов за последние годы. По его словам, были закрыты минимум две частные школы.

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