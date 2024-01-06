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СМИ: Умер внук Никиты Хрущева

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  • 6.01.2024, 13:38
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СМИ: Умер внук Никиты Хрущева

Возле его дома в Москве дежурит полиция.

Российский телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на источник сообщил, что в Москве скончался внук бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.

Эту новость тяже передал российский Пятый канал также со ссылкой на свой источник.

По предварительным данным его друг забеспокоился, что пенсионер не выходил на связь и вызвал скорую помощь. Однако дверь медикам никто не открыл. После этого на место прибыли спасатели МЧС. Когда дверь вскрыли, что выяснилось, что внук Никиты Хрущева скончался.

«Известия» сняли на видео обстановку у дома внука Никиты Хрущева. На кадрах видно, что возле здания стоит машина полиции и скорая.

Пока официального подтверждения этого сообщения нет.

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