Жены мобилизованных вышли на митинг у Кремлевской стены в Москве
- 6.01.2024, 14:57
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Некоторые из них пошли с плакатами к Минобороны РФ.
Жены российских мобилизованных провели митинг у Кремлевской стены в Москве.
Об этом сообщает корреспондент SOTA. Всего на акции собрались около 15 женщин в белых платках. Они возложили цветы к Могиле неизвестного солдата в память об убитых на войне мужьях.
Ранее российские власти отказали родственникам мобилизованных в проведении митингов, сославшись на ковидные ограничения.
«В какой-то момент, мне кажется, мобилизованных не останется. Будет вторая волна мобилизации, и сюда будут приходить уже другие жены в белых платках, а мы будем их поддерживать в черных, не дай Бог», — сказала член движения «Путь домой» Паулина.
Кроме этого, родственники мобилизованных провели одиночные пикеты в центре Москвы.
Так, одна из женщин пришла с плакатом к зданию Минобороны РФ на Знаменке. О задержаниях жен мобилизованных не сообщается.
«Я стою у Министерства обороны Российской Федерации с одиночным пикетом в надежде, что нас услышат, услышат жен и матерей мобилизованных, услышат нашу боль, наши просьбы вернуть наших мужей, вернуть наших ребят домой. Они устали», — сказала она.