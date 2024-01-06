Украинский генерал раскрыл детали о состоянии «ликвидированного» Герасимова 4 6.01.2024, 15:39

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Валерий Герасимов

У начальника российского Генштаба действительно все плохо.

Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире Radio NV посоветовал не верить слухам о ликвидации начальника российского Генштаба Валерия Герасимова.

«[Лучше] не жить подходом, который связан с тем, что манна небесная упадет на Украину, умрут военно-политические руководители [РФ]. И благодаря этому принципиально сразу и полностью изменится ситуация», — отметил Романенко.

Он подчеркнул, что эта война будет тяжелой и долгой, что это марафон, а не спринт.

«Различные зарубежные источники говорят о том, что со здоровьем у Герасимова плохо, что он злоупотребляет алкоголем, как очень многие политики и военные в РФ. Но это не значит, что из-за событий, связанных с какими-то отдельными представителями так называемой элиты, изменится ситуация», — добавил генерал-лейтенант.

Он объясняет: это связано с длительным правлением в РФ диктатора Владимира Путина:

«Там сформирован, благодаря третьему десятку лет царствования Путина, общий Путин, который и с Путиным, и без него, и без отдельных представителей военного руководства, однако будет выполнять задачи в этой широкомасштабной войне».

Начальник ГУР Кирилл Буданов также пока не имеет подтверждения информации о том, что после ударов ВСУ по военным объектам в Крыму якобы погиб начальник ВС РФ Валерий Герасимов.

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