Чем Путин заплатил КНДР 1 6.01.2024, 16:38

2,674

Ракеты стали следующим шагом военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

Северная Корея передала России несколько пусковых установок и баллистических ракет. По крайней мере одна из них была запущена 29 декабря и упала в открытом поле в Запорожской области. Об этом в четверг заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Также, по его словам, Россия запустила по Украине несколько северокорейских баллистических ракет во время ночной воздушной атаки 2 января. Соединенные Штаты считают, что РФ «будет использовать дополнительные северокорейские ракеты для нацеливания на гражданскую инфраструктуру Украины и убийства невинных гражданских лиц».

За это Северная Корея хочет получить истребители, ракеты «земля—воздух», бронетехнику, оборудование для производства баллистических ракет и другие передовые технологии, что будет иметь негативные последствия для безопасности Корейского полуострова и Тихоокеанского региона в целом, пишет эксперт по вопросам Восточной Азии, магистр внешней политики Наталия Бутырская для zn.ua.

Россия в который раз нарушает международные обязательства и резолюции Совета безопасности ООН, поэтому США вместе с другими союзниками и партнерами намерены поднять этот вопрос на заседании СБ ООН 10 января, а также наложить дополнительные санкции на тех, кто способствует обмену оружием между РФ и КНДР.

Какой именно тип северокорейских ракет был использован против Украины, не называлось, его должны определить результаты экспертизы обломков. Сейчас Defense Express проанализировало обнародованные иллюстрации и предположило, что это могут быть ракеты KN-23 или KN-24. Первая — это северокорейская копия российского «Искандера», лучше по некоторым качествам, чем российский оригинал, а вторая визуально похожа на ATACMS и впервые протестирована в 2019 году. Однако у Северной Кореи есть ряд других ракет, которые она может передать РФ.

Ракеты стали следующим шагом военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. В сентябре глава ГУР Кирилл Буданов сообщал о поставке России северокорейских снарядов, боеприпасов к советским пушкам, ракет к РСЗО «Град» и некоторого количества танковых снарядов. А в российских Телеграм-каналах можно найти жалобы на некачественные северокорейские снаряды.

В начале октября Белый дом обнародовал информацию о том, что КНДР поставила России больше тысячи контейнеров с оружием. Однако, корейское агентство «Йонхап» сообщило, что на начало ноября Объединенный комитет начальников штабов (общий военный штаб, состоящий из военных сил Республики Корея и военных сил США) насчитал 2 тысячи контейнеров с военной техникой и боеприпасами, которые были отправлены из северо-восточного порта Северной Кореи Раджин в российский Владивосток. Это значительно больше, по сравнению с данными Белого дома, которые опирались на спутниковые снимки, сделанные в сентябре. Указанный объем, согласно озвученным предположениям, может вместить 200 тысяч зарядов 122-мм артиллерийских снарядов или более 1 миллиона 152-мм снарядов. Вместе с тем речь шла о том, что Северная Корея могла отправить и другое оружие, в частности танковые боеприпасы серии Т, противотанковые управляемые ракеты, ракетные пусковые установки, винтовки и пулеметы и, возможно, баллистические ракеты малой дальности.

Тем временем Москва, очевидно, помогла Пхеньяну вывести на орбиту шпионский спутник. Это была третья попытка — успешная. Первая — в конце мая — оказалась неудачной из-за неисправности ракеты второй ступени, а вторая — из-за проблемы с двигателем. На этот год Ким Чен Ын поставил задачу запустить три новых спутника и дальше производить и развивать ракетно-ядреный потенциал, мощные БПЛА и средства РЭБ.

Во время недавнего визита в Южную Корею вместе с группой коллег из украинских аналитических центров мы провели ряд встреч с корейскими экспертами и парламентерами, которые занимаются Северной Кореей. Большинство из них склоняется к мнению, что КНДР имеет большие запасы оружия, которые может передать РФ в обмен на валютные поступления, продукты питания и товары первой необходимости, а также военные технологии. Однако ни один южнокорейский специалист не владеет информацией об объемах накопленного в КНДР оружия, если учесть, что страна десятилетиями ведет изолированный образ жизни и такая информация засекречена.

Еще одним из пунктов сотрудничества между РФ и КНДР, по мнению южнокорейских партнеров, может стать производство оружия для России на базе северокорейских военных заводов. Северная Корея имеет развитый оборонно-промышленный комплекс, который находится в определенной стагнации. Дефицит ресурсов побуждает сосредоточиться на развитии ядерных и ракетных вооружений, обделяя другие военные направления. Россия может предоставить финансирование и ресурсы и таким образом создать дополнительные военно-технические возможности для производства оружия для своих нужд. Этот вариант выглядит вполне возможным, если учесть, что после визита военного руководства РФ в Пхеньян Ким Чен Ын провел масштабную ревизию оборонных заводов. Кроме того, такая практика взаимодействия уже была, хотя и не совсем военно-технического характера. По информации азиатских СМИ, северокорейские фабрики шили зимнюю форму для российских солдат из предоставленной российской стороной ткани. Москва категорически отрицала этот факт, поскольку на тот момент не хотела засвечивать сотрудничество с КНДР, которая нарушала поддержанные той же Россией санкции СБ ООН.

Также в некоторых российских СМИ появлялась информация о возможности привлечь северокорейских рабочих в российскую оборонную промышленность и для восстановления оккупированных территорий. Так что, российско-украинская война может стать шансом для Северной Кореи улучшить собственную экономику и повысить военные возможности.

Очевидно, северокорейский лидер осознал для себя перспективы, возникшие из-за изменения мировой конъюнктуры и изоляции России. На 9-м пленуме ЦК ТПК 8-го созыва 31 декабря 2023 года он объявил об отказе объединиться с Южной Кореей (что означает коренное изменение в подходе Севера к Югу) и отныне будет выстраивать отношения с ней как с другой обычной страной, притом вражеской. Ким назвал соседнюю страну колониальным зависимым государством, полностью опирающимся на США в вопросах обороны и безопасности, а ее общество — целиком поглощенным культурой янки. Армии и народу было приказано готовиться к возможному «ядерному кризису на Корейском полуострове с целью форсировать подготовку к такому большому событию как взятие под контроль Южной Кореи». И хотя ядерные угрозы со стороны Пхеньяна превратились некоторым образом в рутину, изменения в нынешний международной системе ведут к трансформации в отношениях между двумя странами и нарушению статус-кво на Корейском полуострове, который поддерживала, в частности, и Россия. До этого, в конце ноября, КНДР вышла из межкорейского соглашения 2018 года, которое предусматривало предотвращение военных столкновений «на земле, море и воде», и начала разворачивать вдоль демаркационной линии посты наблюдения и военную технику, отведенную ранее согласно соглашению для уменьшения напряжения между странами.

Это создает риски безопасности для Сеула. После неожиданного нападения ХАМАС на Израиль южнокорейская власть начала вполне серьезно рассматривать опасность такого сценария со стороны КНДР. Кроме того, инцидент с северокорейскими дронами, которые год назад залетели на территорию Юга и, несмотря на преследование, вернулись обратно, показал уязвимость плотно заселенной столичной зоны и самого Сеула (25 миллионов населения), расположенного в 70–80 км от границы с Северной Кореей.

Учитывая отсутствие прогресса в межкорейских отношениях, президент Юн Сук Йоль выбрал, в отличие от своего предшественника, более жесткий подход к Пхеньяну. Он работает над упрочением альянса со США и использует трехстороннее сотрудничество по безопасности с США и Японией для сдерживания ядерных и ракетных угроз со стороны КНДР.

В российско-украинской войне стороны заняли две противоположные позиции. В то время как Сеул предоставляет дипломатическую, финансовую, гуманитарную и нелетальную помощь Украине, Пхеньян стал одним из тех, кто безусловно поддерживает РФ — не только через голосование в ООН и дипломатическое признание независимости квазиобразований ЛДНР, но и теперь через прямую военную помощь, встав в один ряд с Ираном и Беларусью.

Республика Корея является одним из крупнейших экспортеров оружия. Украина и западные партнеры неоднократно обращались к ней за военной помощью. Правительство страны каждый раз отвергало эти запросы, ссылаясь на законодательные ограничения, которые запрещают продавать оружие сторонам конфликта. Важным вкладом Южной Кореи в поддержку Украины было не прямые поставки, а передача 550 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм в Соединенные Штаты в 2022 и 2023 году (это позволило США предоставить Украине боеприпасы из собственного резерва), а также предоставление Польше экспортных лицензий на самоходную артиллерийскую установку Krab (поставляется в Украину), в которой используются шасси K9 Thunder южнокорейского производства.

Оппозиция неоднократно критиковала администрацию президента Юн Сук Йоля за ухудшение отношений с РФ. В последнее время оппозиционная печать обвиняет президента страны в том, что «военно-техническое сближение КНДР и РФ могло быть вызвано косвенной помощью Украине боеприпасами, которые были переданы США». Такие соображения, очевидно, строят с учетом угроз Путина и Медведева, обещавших предоставить новейшие образцы российского оружия своим северокорейским друзьям, если Сеул будет отправлять летальное оружие Киеву.

Часть политического истеблишмента и дальше придерживается мнения, что нужно уравновесить отношения с РФ и Китаем, которые влияют на Северную Корею, — в таком случае Россия воздержится от предоставления технологий и оружия КНДР. Но такая позиция ошибочна. Москва не только нуждается в разных видах оружия и потому активно будет сотрудничать с Пхеньяном, не особо принимая во внимание обязательства перед международным сообществом. Она заинтересована в создании напряжения в разных концах мира, чтобы распылить внимание США и их партнеров, а также помешать поставке оружия Украине. Подтверждением этого факта является провокация КНДР 5 января, первая с 2018 года. Северокорейская армия выпустила около 200 артиллерийских снарядов вдоль де-факто морской границы в Желтом море. Из-за этого корейская власть вынуждена объявить о массовой эвакуации населения с пограничных островов Ёнпхёндо и Бенгньондо.

Военно-техническое сотрудничество Москвы и Пхеньяна ⸺ это общий вызов для Киева и Сеула, оно позволяет РФ затягивать войну против Украины и увеличивает военное напряжение на Корейском полуострове.

Во время встречи с представителями южнокорейских военных кругов и парламента нашей делегации пришлось услышать, что южнокорейские партнеры не смогли получить ответ на запросы к соответствующим украинским органам власти, у которых просили предоставить фактические доказательства использования Россией северокорейского оружия против Украины. Речь идет о фотографиях и материалах экспертиз. По их словам, создание доказательной базы вместе с тесной двусторонней координацией может также помочь найти аргументы для корейского общества и политических сил, которые еще верят в конструктивную роль Москвы и выступают против предоставления оружия Украине, что значительно сковывает решения администрации президента Юн Сук Йоля.

Украинская власть должна активизировать усилия, чтобы вместе с корейскими партнерами максимально помешать развитию российско-северокорейского сотрудничества, иначе это приведет к дальнейшим серьезным последствиям.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».