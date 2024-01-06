Железнодорожники обнародовали шокирующую правду о новом замминистра транспорта 2 6.01.2024, 17:47

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Фото: nashkraj.by

В его биографии есть несколько особых моментов.

Итак, еще один железнодорожник продвинулся в государственные органы. Лукашенко 4 января 2024 года согласовал назначение начальника Барановичского отделения БЖД Валерия Веренича на должность первого заместителя министра транспорта и коммуникаций (ЦЗ-1) Беларуси. По сути, это уже назначение, так как соответствующее постановление правительства о назначении – лишь формальность, отмечает «Сообщество железнодорожников Беларуси».

Основная интрига с кандидатурой первого заместителя начальника БЖД Петра Дулуба на должность ЦЗ-1 для железнодорожников разрешилась – Петр остался на своем месте. Безусловно, ему льстило такое «высокое доверие», как рассмотрение его в качестве кандидата на ЦЗ-1. Однако и более спокойное «кресло» на БЖД под многолетним покровительством небезызвестного «кошелька Лукашенко» Николая Воробья не особо хотелось оставлять.

Другое дело Валерий, 1973 г.р. Путь этого руководителя по вертикали БЖД гораздо интереснее. От самых «низов» – оператора при дежурном по станции, маневрового диспетчера, начальника станции Лунинец (в 2001 году) в первые заместители начальника Барановичского отделения БЖД (в 2012 году). И далее – Глава представительства БЖД в Республике Польша (2016 – 2020 гг.), затем с 2021 года и до последнего времени – начальник Барановичского отделения БЖД.

Валерий - отличный приспособленец и изворотливый прислужник действующей нелегитимной власти. А еще «сексот» (сокр. от «секретный сотрудник», а в народе – стукач) – КГБ не допускает на должности Глав представительств в других странах, отказавшихся с ними сотрудничать.

Но есть в биографии нового ЦЗ-1 несколько особых моментов.

Первый – это уголовное дело на станции Лунинец в 2014 году. По информации открытых источников и источников железнодорожниеов, уголовное дело возбуждено в отношении главного бухгалтера станции и двух его подчиненных, которые использовали служебные полномочия для начисления на свои банковские карт-счета завышенных сумм заработных плат, авансов и отпускных выплат. Таким образом были похищены средства в эквиваленте около 40 тыс. долларов США.

И внимание! Хищения происходили в период с 2005 по 2012 год! Большую часть периода руководства станцией Лунинец и ровно до того времени, как наш «пострел» ушел со станции в отделение. Тут у Валерия и проблемы со здоровьем возникли. Аккурат как дело закрутилось, он «распереживался» и слег в больничку на длительное время. А наказание, конечно, понесли «исключительно виновные» около восьми лет каким-то волшебным образом «обманывавшие» начальника подчиненные. Ведь он «не видел» что и где подписывает…

В общем, весьма вероятно, что пока еще неизвестные нам подробности уголовного дела и компрометирующие материалы помогли КГБ держать его «на крючке» – лояльность к власти гарантирована.

Как минимум потому, а возможно, из-за своих карьерных амбиций и убеждений, он не только организовал фальсификации результатов «выборов» на избирательных участках, где «работали» доверенные работники подразделений Барановичского отделения БЖД (по данным ресурса «Дзікае Паляванне» фальсификации голосов во много раз отличались от реальных), но и поддержал репрессии в отношении несогласных с преступной властью железнодорожников Барановичского отделения БЖД.

Второй интересный факт – участие 11 декабря 2021 года в так называемом «всебелорусском народном собрании». И надо сказать, не просто участие, а «восседание» в президиуме этого форума в рядах с узурпатором. Такое признание только за особые заслуги можно получить. Как чудовищная фальсификация на «выборах», например.

В общем и целом, личные заслуги перед «семейством узурпатора» теперь проложили дорогу этому функционеру в государственную власть. И не обошлось и без пафосного лицемерия и лизоблюдства.

И что примечательно, ведь его предшественник с БЖД на должности ЦЗ-1 Евгений Рогачев в 2017 году был осужден за злоупотребление властью или служебными полномочиями. Причем уголовное дело начали раскручивать еще в период его деятельности на БЖД в качестве генерального директора БТЛЦ. Однако, как сообщили источники: «Одно дело посадить гендиректора, а другое – замминистра…». «Звездочки на погоны покрупнее» за такое, потому и придержали расследование. Или что-то потом пошло не так и не договорились…

Так что именно коррупционеры так «приходятся» в лукашенковской Беларуси к высоким государственным должностям. Что, впрочем, не новость…

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