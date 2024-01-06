«Китаю выгоден уход Лукашенко»1
- 6.01.2024, 19:14
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Белорусского диктатора загнали в угол.
На этой неделе пять новых стран присоединились к БРИКС: Саудовская Аравия, Иран, Эфиопия, Египет и ОАЭ. Известно, что в этот союз горит желанием вступить и диктатор Лукашенко.
Насколько это реально? Об этом сайт Charter97.org спросил политического эксперта, руководителя украинского Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко:
— Понятно, что белорусский режим ищет, куда бы ему войти. Но я не очень понимаю, как БРИКС поможет Беларуси. Думаю, что и сам Лукашенко этого не понимает. Ведь они сейчас ищут активного взаимодействия с Китаем напрямую, как и со странами Юго-Восточной Азии.
Я прекрасно понимаю, что тянуть Лукашенко в БРИКС будет Россия, потому что она его воспринимает как свой проект. Повторю, на данный момент я не вижу, что там делать Беларуси. Лукашенко по инерции идет за Путиным.
Сейчас самое важно для Беларуси — смена правящего режима и интеграция с Западом. Хотя бы из-за географии. Ваше географическое положение дает возможность развивать сотрудничество со странами и через Балтийское море, и с Украиной через Черное.
Кстати, уход Лукашенко и демократическая Беларусь была бы интересна и Китаю. Гораздо больше, чем через призму России, как сейчас.