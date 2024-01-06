Блогер сравнила кофту с Wildberries и от белорусского бренда 6.01.2024, 22:01

Вы удивитесь, узнав, чем они отличаются.

«Зачем платить больше?» — таким вопросом задается TikTok-блогерка Анна, обнаружившая несколько очень похожих вещей у белорусского бренда и в интернет-магазинах. Посмотрите, как выглядят найденные ею кофточки и за сколько предлагают купить вещи, пишет «Зеркало».

— Вот такая кофточка от белорусского бренда Swan. К ней идет топик (я его не взяла), и она стоит 180 рублей. Из минусов — вот такие торчащие нитки [на рукавах], сделана она максимально неаккуратно, — говорит девушка, демонстрируя первую находку.

После этого Анна достает из мешочка еще одну, практически идентичную кофту, которую, по ее словам, заказала на Wildberries за 37,46 рубля. А следом на видео появляется скриншот с сайта Aliexpress, где похожая кофта стоит уже 6,93 рубля.

— И знаете, в чем прикол? Аналогичная кофточка, — говорит она. — Давайте найдем здесь 10 отличий, кроме горловины. <…> А так они абсолютно идентичны. И посмотрите, какой хороший, практически без косяков рукав.

По словам блогерки, заказанная на Wildberries кофта немного мягче на ощупь, и швы там выглядят чуть тоньше.

Удивление и возмущение девушки разделяют и комментаторы. Кто-то пишет, что в шоке, кто-то присваивает ролику рубрику «#разоблачение», а кто-то предполагает, что «вряд ли Swan шили эту кофточку сами». Есть и каламбуры: «Прямиком из кИталии» и личный опыт: «У меня с Алика (интернет-магазин Aliexpress. — Прис. ред.) за пару долларов такая же».

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