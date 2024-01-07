закрыть
7 января 2024, воскресенье, 9:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский лишил главу СБУ звания генерал-майора

1
  • 7.01.2024, 8:57
  • 4,346
Зеленский лишил главу СБУ звания генерал-майора
Василий Малюк

Что произошло?

Президент Украины Владимир Зеленский лишил главу СБУ Василия Малюка звания генерал-майора. Он сделал это своим официальным указом №3/2024.

Малюк получил повышение в звании - теперь он генерал-лейтенант.

«Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Малюку Василию Васильевичу - Председателю Службы безопасности Украины», - говорится в тексте указа.

Заместитель Малюка также получил новое звание. Бригадный генерал Александр Поклад стал генерал-майором.

«Присвоить воинское звание генерал-майора бригадному генералу Покладу Александру Валентиновичу - заместителю Председателя Службы безопасности Украины», - говорится в тексте указа №4/2024.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»
Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі
Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі Івонка Сурвіла
Встретить Новый год в библиотеке
Встретить Новый год в библиотеке Владимир Халип