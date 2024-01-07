Зеленский лишил главу СБУ звания генерал-майора

Зеленский лишил главу СБУ звания генерал-майора1
- 7.01.2024, 8:57
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Что произошло?
Президент Украины Владимир Зеленский лишил главу СБУ Василия Малюка звания генерал-майора. Он сделал это своим официальным указом №3/2024.
Малюк получил повышение в звании - теперь он генерал-лейтенант.
«Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Малюку Василию Васильевичу - Председателю Службы безопасности Украины», - говорится в тексте указа.
Заместитель Малюка также получил новое звание. Бригадный генерал Александр Поклад стал генерал-майором.
«Присвоить воинское звание генерал-майора бригадному генералу Покладу Александру Валентиновичу - заместителю Председателя Службы безопасности Украины», - говорится в тексте указа №4/2024.