Российские пленные удивили заявлением в адрес украинских военных 7.01.2024, 12:22

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О чем они рассказали?

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что во время последнего большого обмена пленными российские солдаты благодарили за человечность.

Лубинец опубликовал видео общения с российскими военнопленными, которые ожидали обмена.

«Еще одно подтверждение того, что Украина четко придерживается Женевских конвенций. Важно, что россияне в очередной раз говорили о том, что не имеют никаких жалоб и благодарили за человечность», — заявил он.

На вопросы омбудсмена к россиянам о том, как к ним относились в плену, они отвечали: «хорошо», «нормально», «по-человечески», «руки-ноги целы».

«Мы ожидали как-то не такого отношения, не такого позитивного. Честь и достоинство не унижали, относились нормально», — сказал один из пленных оккупантов.

Россияне рассказали, что им периодически разрешали звонить родственникам, писать и получать письма, оказывали медицинскую помощь.

Лубинец посоветовал оккупантам, рассказать об этом, когда они вернутся домой.

«Мы хотим, чтобы точно такие условия были и для украинских военнопленных», — отметил омбудсмен.

Он также пожелал россиянам перестать приходить в Украину с оружием. Некоторые из них сказали, что не собираются воевать.

3 января Украина вернула из российского плена 230 военных и гражданских. Среди них 130 служащих ВСУ, 55 нацгвардейцев, 38 пограничников, один полицейский и шестеро гражданских, которые были незаконно лишены свободы.

Это самый большой обмен пленными с 24 февраля 2022 года.

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