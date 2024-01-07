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Офицер СВР рассказал, чего боится Путин

  • 7.01.2024, 21:28
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Офицер СВР рассказал, чего боится Путин

Своим бывшим охранникам он доверяет гораздо больше, чем Шойгу или Герасимову.

Владимир Путин боится возможных путчей, поэтому работает над усилением боеспособности «Росгвардии».

«После пригожинского путча Путин начал придавать большое значение «Росгвардии» и усиливать Золотова. То есть приняли специальный закон, на основании которого «Росгвардия» может иметь тяжелое вооружение, включая танки, гаубицы», - рассказал в эфире 24 Канала бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки Сергей Жирнов.

При этом он указал, что Путин доверяет тем, кто его охранял, среди которых – Золотов.

«Всем своим бывшим охранникам он доверяет гораздо больше, чем Шойгу, чем Герасимову, чем Бортникову и Патрушеву. После пригожинского бунта они поняли, что на самом деле никакие территориальные силы, ни МВД, ни ФСБ не смогли защитить. Ведь никто не вышел защищать Путина», - подытожил экс-сотрудник КГБ.

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