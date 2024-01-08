Reuters: Израиль ликвидировал главаря подразделения «Хезболлы» 8.01.2024, 16:59

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Он отвечал за атаки на израильскую территорию.

Высокопоставленный главарь подразделения «Радван» шиитской организации «Хезболла» погиб в Ливане в результате израильского удара. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в службе безопасности.

По их информации, командир и еще один член «Хезболлы» находились в автомобиле, который попал под обстрел на юге страны. Один из источников подчеркнул, что ситуация теперь может обостриться. Agence France-Presse со ссылкой на представителя службы безопасности отмечает, что он играл ключевую роль в атаках на израильскую территорию.

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