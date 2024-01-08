В Могилеве судили задержанных музыкантов Nizkiz 4 8.01.2024, 20:22

5,272

Музыкантов судила Ольга Полякова.

Суд Ленинского района 8 декабря рассмотрел административные дела задержанных музыкантов рок-группы Nizkiz (солиста Александра Ильина, бас-гитариста Сергея Кульши и барабанщика Дмитрия Холявкина), пишет правозащитный проект MAYDAY TEAM.

По данным правозащитников, всех троих обвинили в «распространении, изготовлении, хранении, перевозке информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность» (ч. 2 ст. 19.11 КоАП).

Предположительно, все трое получили административный арест.

Вероятно, Ильина, Кульшу и Холявкина судили через видеосвязь. Об этом свидетельствует тот факт, что на рассмотрение трех административных дел судье Ольге Поляковой давалось не так много времени (первым судили Сергея Кульшу в 14.45, последним — Александра Ильина в 15:45).

Напомним, музыканты Nizkiz были задержаны утром 5 января. На следующий день пропагандисты с государственного отделения сообщили об этом и выставили в своих соцсетях кадры задержания.

Nizkiz — рок-группа из Могилева. Основана в 2008 году. Репертуар основан на авторских песнях на русском и белорусском языках. Песни группы были в ротации на «Наше Радио», «Свое Радио», «Радио Минск», «Радыё Сталiца», «Радио ОНТ», «Euroradio», «Альфа радио» «Мир» и других радиостанциях. Кроме того, Nizkiz был постоянным гостем на крупных фестивалях в Беларуси.

Одна из самых популярных песен группы — «Небяспечна» — была выпущена в 2017 году. В 2020 году Nizkiz представила клип на песню «Правілы». Как утверждалось, видео снимали в протестующем Минске во время одного из маршей.

Об отъезде группы из Беларуси официально не сообщалось. В прошлом году Nizkiz проехали с туром по 11 европейским городам. Как писала в апреле 2023 года Deutsche Welle, где жили артисты в то время было информацией «не для огласки».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».