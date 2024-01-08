Премьер-министр Франции ушла в отставку
- 8.01.2024, 20:51
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Элизабет Борн возглавляла кабинет министров Франции с мая 2022 года.
Элизабет Борн ушла в отставку с поста премьер-министра Франции, передает телеканал France 24.
Президент страны Эмманюэль Макрон отставку принял, поблагодарив Борн за проделанную работу.
«Элизабет Борн подала президенту республики Эмманюэлю Макрону прошение об отставке, которое было принято, — указывается в коммюнике из Елисейского дворца, которое цитирует Euronews. — Вместе с другими членами кабинета министров она будет и далее исполнять текущие обязанности до назначения нового правительства».
Борн возглавляла кабинет министров Франции с мая 2022 года. В качестве потенциальных кандидатов на ее замену называли 34-летнего министра образования Габриэля Атталя и 37-летнего министра обороны Себастьяна Лекорню.
Как пишет ВВС, последний год во Франции был омрачен политическими скандалами, связанными со спорными реформами пенсионной системы и иммиграционного законодательства.
Информация о возможных перестановках в правительстве стала появляться в прессе в последние дни.
Кроме того, французские СМИ публиковали результаты опросов, большинство участников которых высказывалось за отставку Борн.