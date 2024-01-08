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В мире появился новый штамм коронавируса

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  • 8.01.2024, 23:11
  • 5,638
В мире появился новый штамм коронавируса

Что о нем известно.

В мире появился новый штамм коронавируса, известный как JN.1, потомок омикрон, который вызывает беспокойство.

Сейчас в США он составляет от 39% до половины всех случаев, согласно последней статистике Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Лабораторные данные указывают на то, что обновленные вакцины, а также существующие быстрые тесты на ковид эффективны для борьбы с ним.

«Хотя этот штамм может избегать иммунной системы и передаваться легче, чем другие циркулирующие варианты, он не показал никаких признаков более серьезного заболевания», — сказали эксперты ВОЗ изданию Reuters.

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